Tag und Nacht einkaufen – In Kloten kann man nun auch nachts einkaufen Am 9. März eröffnet die Migros in Kloten eine Teo-Filiale. Das bedeutet, dass man ab sofort auch um 4 Uhr morgens noch Spaghetti oder Würste kaufen kann. Severin Hartmann

Rund 800 Produkte umfasst das Sortiment im Teo. Foto: Sabine Rock

Wer in Kloten und Umgebung wohnt und öfter von einem mitternächtlichen Hungergefühl geplagt wird, dem wird ab Donnerstag geholfen. Dann eröffnet direkt am Bahnhof Kloten der erste Migros Teo. Der kleine Laden, der von aussen wie eine hölzerne Röhre aussieht, bietet auf einer Fläche von 50 Quadratmetern eine Auswahl an Migros-Artikeln für den täglichen Gebrauch an. Und das rund um die Uhr: Teo kommt ohne Verkaufspersonal vor Ort aus. Für den Zugang braucht man einzig eine Kredit- oder Debitkarte oder man nutzt den Cumulus-QR-Code aus der Migros-App. Mit diesen Mitteln wird auch an der Selfscanning-Kasse bezahlt. Zusätzlich ist das noch über das Handy mit «Subito Go» möglich.