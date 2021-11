So plant die Stadt bis 2025 – In Kloten steigen die Schulden, aber nicht die Steuern 129 Millionen Franken werden investiert, die Nettoschuld steigt bis 2025 auf 48 Millionen Franken. Aber Kloten bleibt bei der Finanzplanung optimistisch. Martin Liebrich

Die Stadt Kloten wird in den nächsten Jahren sehr viel Geld ausgeben. Im Stadthaus herrscht aber mehr Optimismus als noch 2020. Foto: Leo Wyden

139 Millionen Franken befinden sich für die Ziehung vom Freitag im Euromillions-Jackpot. Daran teilnehmen dürfen nur natürliche Personen – die Stadt Kloten ist also ausgeschlossen. Sonst hätte sie vielleicht auch mitgemacht, denn es stehen gerade massive Ausgaben an. Auf 129 Millionen Franken beläuft sich das, was in der Finanzplanung 2021 bis 2025 unter «Grosse Investitionsvorhaben» zusammengefasst wird. Die Stadt hat am Donnerstag eine entsprechende Mitteilung verschickt. Unter diese «grossen Investitionsvorhaben» fallen etwa der Neubau des Ausseneisfelds am Schluefweg für rund 30 Millionen Franken, der Neubau der Schulanlage Nägelimoos für gut 77 Millionen Franken und verschiedene Infrastrukturprojekte. Eine Verwendung für den Euromillions-Jackpot gäbe es da also. Und es blieben sogar noch 10 Millionen übrig.