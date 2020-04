TV-Jass-Duell fällt aus – In Kloten und Basserdorf werden keine Karten gemischt Das Schweizer Fernsehen muss die geplante Sommertournee des «Donnschtig-Jass» absagen. Somit kommt es auch nicht zum Unterländer Duell zwischen Bassersdorf und Kloten. Christian Wüthrich

Für das «Donnschtig-Jass»-Team mit Stefan Büsser, Rainer Maria Salzgeber und Sonia Kälin (von links) gibts diesen Sommer keinen Auftritt im Zürcher Unterland. Foto: SRF / Oscar Alessio

Gegen Corona haben auch die Jasser keinen Stich in der Hinterhand: Der «Donnschtig-Jass» als Freiluftveranstaltung an wechselnden Aussenschauplätzen in der ganzen Schweiz fällt diesen Sommer ebenfalls der Virenkrise zum Opfer. Dabei hatten sich zwei Unterländer Gemeinden schon auf ein spannendes Duell eingestellt. Der Tourplan des Schweizer Fernsehens sah nämlich vor, dass die beliebte Livesendung heuer am 6. August entweder aus Bassersdorf oder aus Kloten kommen sollte. Die Vorbereitungen in der Flughafenregion für diese vielbeachtete TV-Produktion mit durchschnittlich 420’000 Zuschauern an den Bildschirmen mussten aber jäh abgebrochen werden, wie die Verantwortlichen vor Ort bestätigen.