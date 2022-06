Gastroserie – In Kloten wird Grillfleisch veredelt angerichtet Im Meat’s Steakhouse gibt es das, was man bei einem solchen Namen erwartet: Fleisch in rauen Mengen – in sehr guter Qualität. Renato Cecchet

Das Meat’s Steakhouse findet sich im Erdgeschoss des Hotels Welcome Inn in Kloten. Foto: Renato Cecchet Das Restaurantinnere strahlt ein modernes Flair aus. Foto: Renato Cecchet Das Restaurant verfügt auch über eine Terrasse. Foto: Renato Cecchet 1 / 3

In einer Zeit, in der vegetarische oder vegane Küche im Trend ist, scheint es schon fast verwegen, ein Restaurant zu besuchen, das primär Fleisch auf der Speisekarte hat. Tatsache ist, dass das Meat’s Steakhouse in Kloten in der jüngsten Ausgabe des Swiss Guest Award auf der Plattform Lunchgate in den Top-50-Restaurants des Landes erscheint. Neben der Filiale in der Flughafenstadt gibt es auch noch ein Restaurant gleichen Namens in Aarau.