Super League

45+4.

So, das wars, die Nachspielzeit dauerte ein wenig länger, weil Puertas gepflegt werden musste. Jetzt ist Pause, die Young Boys sind das klar bessere Team und bei Lausanne spielt mancher so, als würde er gar nicht gegen den Meister antreten wollen. Es könnte gut und gerne auch klarer sein, als es das 2:0 vermuten lässt. Eine gute Pause und bis in 15 Minuten wieder!