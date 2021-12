Live: Lausanne – FCZ - Und schon wieder zeichnet sich ein komfortabler FCZ-Sieg ab

Pause

Dann ist Pause. Beinahe hätte der FC Zürich in Lausanne noch einen dritten Treffer erzielt. Der Leader ist drauf und dran, die Tabellenführung zu verteidigen. Er führt dank den zwei Toren von Gnonto 2:0, er kann zudem seit der 30. Minute und der Roten Karte gegen Thomas in Überzahl spielen. Hier kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wir gehen nun erst einmal in die Pause. Bis gleich!