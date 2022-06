Gastroserie – In Lufingen wird der Hunger mit Riesenportionen gestillt Der Gasthof zum Hirschen hat traditionelle Fleischgerichte im Angebot – vom Wurstsalat über Kalbsleberli bis zum Walliser Steak. Renato Cecchet

Das Walliser Steak mit Tomaten und Käse überbacken. Foto: Renato Cecchet

In der Schweiz ist es gang und gäbe, Restaurants nach Tieren zu benennen. Sei es der Löwe, das Rössli, zum Bären, Adler, Ochsen oder Schwanen. In vielen Fällen wurden die Tiere im Wappenschild des Grundeigentümers oder der Gemeinde zum Namensgeber. Manchmal hat man mit dem Namen auch ganz einfach ausgedrückt, was im betreffenden Haus auf den Tisch kam: Hase, Hecht oder Wild.

Lärmiges Plätzchen