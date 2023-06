Gemeinde-Partnerschaften – In Messolonghi kennen und ehren fast alle Schöfflisdorf 1821 wanderte ein Schöfflisdorfer nach Griechenland aus. Es entstand eine Gemeindepartnerschaft, die der früher skeptische Gemeindepräsident nun auffrischen will. Andrea Söldi

Gemeindepräsident Rolf Huber (Mitte) hat die griechische Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou (dunkler Anzug) getroffen. Ganz rechts der Stadtpräsident von Messolonghi, Kostas Lyros. Während des Besuchs stand Huber eine Übersetzerin zur Verfügung (Frau im roten Pullover). Foto: PD

Schöfflisdorf gehört in der Schweiz nicht gerade zu den bekanntesten Ortschaften. Ganz anders in der griechischen Stadt Messolonghi: «Fast alle kennen unser Dorf», staunt der Präsident der kleinen Wehntaler Gemeinde. Im April war Huber mit seiner Frau in Schöfflisdorfs Partnergemeinde gereist. Die Stadt mit rund 35’000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt am Ionischen Meer, gut 500 Kilometer nordwestlich von Athen. Immer wieder wurde der Gemeindepräsident anerkennend auf Schöfflisdorf angesprochen, und er traf so ziemlich alles, was Rang und Namen hat: Am offiziellen Empfang beim Stadtpräsidenten waren neben diversen anderen Diplomaten auch der Schweizer Botschafter anwesend. Einen Tag später schüttelte ihm die Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou die Hand. Beim darauffolgenden Bankett sass er zwischen ihr und dem Bischof. «Das ganze Drumherum vor der Ankunft der Staatspräsidentin kam mir wie ein Actionfilm vor», erzählt Huber in seinem Bericht im Wehntaler Mitteilungsblatt. «So viele Sicherheitsleute haben wir noch nie gesehen.»