Gastroserie – In Neerach wird währschafte Kost aufgetischt Der Landgasthof Zum Wilden Mann in Neerach vermag mit bürgerlicher Küche in urchiger Umgebung zu überzeugen. Renato Cecchet

Der Landgasthof Zum Wilden Mann liegt direkt an der Hauptstrasse, die durch Neerach führt. Foto: Renato Cecchet

Für ein Abendessen fahren wir zu zweit nach Neerach. Vom grossen Kreisel im Neeracherried her kommend, liegt der Landgasthof Zum Wilden Mann im Dorf an der Kreuzung Zürcherstrasse/Steinmaurstrasse. In der Verlängerung des Riegelbaus ist auch die Stallbar untergebracht. Parkplätze hats direkt vor dem Haus.

Die Gaststube des Landgasthofs ist gemütlich und einfach eingerichtet, aber nicht sehr gross. Sie verfügt über einen Nebenraum, das «Stübli», der bei unserem Eintreten mit einer grösseren Gästegruppe belegt ist. Es gibt auch noch einen Saal sowie eine Terrasse. Dorfbeiz und Restaurant teilen sich denselben Raum, was uns nicht weiter stört. Das Lokal scheint beliebt zu sein, fast alle Plätze sind besetzt, eine Platzreservation im Voraus lohnt sich.