Gastrokolumne «Besser essen» – In Niederhasli gibt es klassische Speisen neu kreiert Traditionelles auf dem Teller entpuppt sich im Restaurant Frieden als kulinarisches Erlebnis. Renato Cecchet

Das Restaurant Frieden liegt an der Dorfausfahrt von Niederhasli Richtung Dielsdorf. Foto: Renato Cecchet Wegweiser zeigen den Gästen den Weg zum Eingang hinter dem Haus… Foto: Renato Cecchet … wo es neben Parkplätzen auch einen anmächeligen Garten hat. Foto: Renato Cecchet 1 / 3

Am Dorfausgang von Niederhasli Richtung Dielsdorf steht ein älteres Haus, dessen Grundmauern 1855 erbaut wurden. Man muss den Hintereingang wählen, um das schicke Restaurant, das sich darin befindet, zu betreten. Da es an diesem Tag regnet, ist der anmächelige Garten mit dem grossen Baum verwaist. Wir nehmen Platz in einer der beiden Gaststuben. Das Restaurant Frieden ist an diesem Samstagabend gut besucht, alle Tische sind besetzt.

Der kulinarische Geheimtipp des Abends sind die marinierten Cherry-Tomaten an Büffel-Mozzarella mit einem Wasabi-Gurken-Sorbet. Letzteres erweist sich als sehr kreative Beilage. Foto: Renato Cecchet Die Tomatenkaltschale mit kleinem Crevettenspiess an Knoblauchmarinade schmeckt sehr würzig. Foto: Renato Cecchet Als Amuse-Bouche gibts zum Voraus eine Rüebliterrine. Foto: Renato Cecchet 1 / 3

Nach dem Amuse-Bouche in Form einer Rüebliterrine starten wir mit zwei Vorspeisen. Die Kräuter-Tomaten-Kaltschale wird mit einem kleinen Crevettenspiess an Knoblauchmarinade serviert. Auf der Speisekarte wird ein würziges Gericht versprochen – und so schmeckt es auch. Auf dem zweiten Vorspeiseteller liegen marinierte Cherry-Tomaten an Büffel-Mozzarella mit einem Wasabi-Gurken-Sorbet. Letzteres erweist sich als sehr gelungene Beilage; die kreativ angerichtete Version eines Caprese-Salats, der zusätzlich mit Ruccola und Radieschen verfeinert ist, darf als kulinarischer Geheimtipp dieses Abends bezeichnet werden.