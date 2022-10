Neuer Gewerbebau – Ein Spezialist für Bodenbeläge hat in Niederhasli Grosses vor Die Sharkgroup AG baut im Ortsteil Oberhasli ein Kompetenzzentrum für Bodenbeläge mit unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Renato Cecchet

Auf insgesamt 14’000 Quadratmetern entsteht ein Neubau mit vier Stockwerken. Visualisierung: Sharkgroup AG

Fussböden sind ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Haus, in jeder Wohnung. Die Sharkgroup AG aus Uster ist ein führendes Unternehmen aus allen Bereichen der Bodenbelagsindustrie, das mit seinen Produkten den Fachhandel beliefert. Jetzt expandiert die Firma ins Zürcher Unterland und baut in Niederhasli ein sogenanntes Bodenkompetenzzentrum.