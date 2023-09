In Niederhasli – Neues Treffen bringt riesige Trucks ins Unterland Gegen hundert Sattelzugmaschinen waren in Niederhasli zu sehen. Und alle waren auf Hochglanz poliert. Martin Liebrich

Truckertreffen sind im Zürcher Unterland rar. Jenes in Niederhasli wurde erstmals durchgeführt, und gegen hundert der schweren Maschinen waren zu bestaunen. Foto: Francisco Carrascosa

Dieses Fest liess die Herzen der Truckerfans höher schlagen. Imposante Zugmaschinen mit liebevoll gestalteten Anhängern sowie vielen Details waren am Wochenende in Niederhasli zu bestaunen. Knapp hundert waren es, die sich auf dem Areal der Logistikfirma Swissterminal einfanden. Wobei: Nicht alle waren gross. Zu sehen gab es auch Modelle und ferngesteuerte «Mini-Trucker». Die Liebe zum Detail teilen diese mit den Grossen.

1 / 3 Kleiner ist immer noch recht gross. Diese «Mini-Trucker» lassen sich fernsteuern. Foto: Francisco Carrascosa

Organisiert hat den Anlass Fabian Rechsteiner. Grund: Es gibt nichts Ähnliches mehr im Kanton Zürich. Früher gab es das Truckerfestival in Dielsdorf, und noch früher eines in Kloten. Jetzt wurde die Tradition wiederbelebt. Besonders eindrücklich war «Helvetic One», ein Camper für Profis. Er bietet unter anderem eine Heck-Garage fürs Auto. Besitzer Andreas Gassmann hat das Riesen-Wohnmobil selbst gestaltet und in Anlehnung an die US-Präsidentenmaschine («Airforce One») dann «Helvetic One» genannt.

1 / 6 So sieht «Helvetic One» von aussen aus. Foto: Francisco Carrascosa

Dass eine Nachfrage nach einem Truckertreffen da ist, liess sich schon lange im Voraus erkennen. Die Stellplätze für Sattelzugmaschinen waren innert Stunden weg.

1 / 2 Das Areal von Swissterminal bot die passende Kulisse. Foto: Francisco Carrascosa

Und auch die Stiftung Kinderschutz Schweiz kann sich freuen: Sie erhält den Erlös der Veranstaltung. Wie viel das genau sein wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

1 / 4 Wer den Action-Thriller «Death Proof» von Regisseur Quentin Tarantino gesehen hat, kennt diese wütende Ente. Foto: Francisco Carrascosa

