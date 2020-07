Neues Angebot nach dem Umzug – In Niederweninger Praxis trifft Psychotherapie auf Physiotherapie Der Physiotherapeut Dennis Gehring und die Psychotherapeutin Sandra Gamsriegler ergänzen sich mit ihren jeweiligen Behandlungsmöglichkeiten gegenseitig. Barbara Gasser

Sandra Gamsriegler ist Psychotherapeutin und ergänzt das Angebot ihres Partners Dennis Gehring, der eine Praxis für Physiotherapie in Niederweningen betreibt. Foto: Sibylle Meier

Dennis Gehring kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Physiotherapie zurückblicken. Seit rund drei Jahren ist er in Niederweningen tätig und im März mit seiner Praxis Therapie Gehring an die Murzlenstrasse 25 umgezogen, wo mehr Raum zur Verfügung steht. «Bei meiner Tätigkeit in verschiedenen Fachkliniken für Psychiatrie und Psychosomatik habe ich gesehen, wie wertvoll die Kombination von Physiotherapie und Psychotherapie sein kann», erklärt er. Deshalb wollte er das in seiner eigenen Praxis ebenfalls anbieten. Seine Partnerin Sandra Gamsriegler ist eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin und ist nun Teil des Teams. «Aufgrund der neuen Platzverhältnisse können wir unsere gemeinsame Vision verwirklichen», sagt sie.