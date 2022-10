Gastroserie – In Nürensdorf wie bei der ungarischen Grossmutter essen Im Gasthof Bären in Nürensdorf gibt es neben Schweizer Küche auch ungarische Spezialitäten. Da gibt es etwas zu entdecken. Thomas Mathis

1 / 2 Der Gasthof zum Bären liegt gleich beim farbigen Kreisel in Nürensdorf. Foto: Sibylle Meier

Auf der Suche nach unbekannten Küchen stiessen wir auf den Gasthof zum Bären in Nürensdorf. Dort stehen neben Schweizer Gerichten auch einige ungarische Spezialitäten auf der Karte. Der kulinarische Ausflug am Freitagabend nach Ungarn – das Land, sonst oft in den Negativschlagzeilen zu finden ist – lohnte sich, denn die ungarische Küche hat mehr zu bieten als nur Gulasch, obwohl dieses natürlich nicht fehlen darf. Dazu später mehr.