Eigentlich ist Plastik das Problem – In Oberglatt darf die Bananenschale nicht mehr in das Grüngut Weil immer mehr Plastik im Grüngutabfall landet, müssen Speisereste künftig im Kehricht entsorgt werden. Oberglatt hofft, dass das Verbot nur vorübergehend gilt. Astrit Abazi

So sollte das aussehen. Ist der Plastikanteil im Grüngut dagegen zu hoch, kann es nicht mehr zu Dünger verarbeitet werden. Foto: Adrian Moser

Plastik gehört nicht in den Grüncontainer – und doch landet es immer wieder im Grüngut, auf Kompostieranlagen und auf diesem Weg als Dünger auf Gemüsefeldern. Ist der Anteil an Fremdstoffen im Grüngut so hoch, dass es nicht mehr zu Dünger verarbeitet werden kann, muss es sogar in der Verbrennungsanlage entsorgt werden. In Oberglatt ist das Problem bereits so gross, dass die Gemeinde und die Axpo Biomasse AG einen extremen Schritt machen: Um solche Fehlwürfe zu beenden, dürfen Haushaltsabfälle und Speisereste jetzt gar nicht mehr in die Grüngutsammlung gegeben werden.