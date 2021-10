Gastroserie – In Oberglatt lädt die italienische Gemütlichkeit zur Einkehr Das Ristorante & Pizzeria Il Castello in Oberglatt ist ein mit viel Liebe eingerichtetes Lokal. Die italienische Küche schmeckt ausgezeichnet. Renato Cecchet

Das Ristorante & Pizzeria Il Castello liegt im Zentrum von Oberglatt. Foto: Renato Cecchet Das Restaurant ist aufwendig und liebevoll eingerichtet. Foto: Renato Cecchet 1 / 2

Wer in Oberglatt auswärts essen gehen will, hat kulinarisch nur eine Wahl: italienisch. Alle Gastrobetriebe in der Gemeinde bieten Küche aus unserem südlichen Nachbarland an. Wir wählten das Ristorante & Pizzeria Il Castello im Zentrum, gleich neben dem Gemeindehaus und der evangelisch-reformierten Kirche gelegen. Das Restaurant verfügt auch über eine gedeckte Terrasse. Parkplätze gibt es in unmittelbarer Nähe.

Beim Eintreten fällt einem sofort die liebevolle und sehr aufwendige Inneneinrichtung auf. Mauern aus Sichtstein, grosse Weinflaschen, viele kleine Ziergegenstände und weisse Tischdecken laden ein zur südländischen Gemütlichkeit. Der Empfang ist überaus freundlich, das Restaurant offenbar beliebt: Ab halb sieben am Abend füllt sich das Lokal sehr schnell mit Gästen. Auch der lokalen Polizei gefällts. Einige Beamtinnen und Beamte kommen während unseres Aufenthalts zum Essen in das Lokal.