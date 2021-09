Wahlen 2022 – In Oberglatt treten alle sieben Gemeinderäte zur Wiederwahl an Bei der Primarschulpflege und der Rechnungsprüfungskommission von Oberglatt gibt es auf die neue Legislatur hin voraussichtlich zwei Vakanzen. Anna Bérard

Die Behördenmitglieder, die künftig im Oberglatter Gemeindehaus amten, werden am 27. März gewählt. Archivfoto: Balz Murer

Am 27. März 2022 wählen die Gemeinden ihre Behördenmitglieder für die nächsten vier Jahre. In Oberglatt treten alle sieben Gemeinderätinnen und Gemeinderäte wieder zur Wahl an, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Auch bei der Sozialbehörde haben alle Mitglieder bekannt gegeben, eine weitere Legislatur anhängen zu wollen.

Bei der Rechnungsprüfungskommission allerdings wird sicher ein Sitz frei. Michèle Sacchet (parteilos) hat sich entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Auch bei der Primarschulpflege will ein Mitglied nicht weitermachen. Dort steht Silvano Maurer (parteilos) nicht mehr zur Verfügung.

Weiter haben laut der Mitteilung ein Mitglied der Grundsteuerkommission und drei Wahlbüromitglieder bekannt gegeben, dass sie im nächsten Jahr von ihrem Amt zurücktreten werden. Diese Mitglieder werden jedoch nicht vom Stimmvolk Oberglatts gewählt, sondern vom Gemeinderat.

In Oberglatt werden die Baukommission, Werkkommission, Grundsteuerkommission, Bibliothekskommission sowie das Wahlbüro direkt vom Gemeinderat gewählt.

In der Mitteilung hält die Gemeinde weiter fest, dass die Behördenmitglieder grundsätzlich nicht verpflichtet sind, eine erneute Kandidatur oder Nicht-Kandidatur mitzuteilen. Man wolle mit der Publikation der vakant werdenden Positionen vor allem den politischen Ortsparteien frühzeitig anzeigen, für welche Behördenämter es interessierte Personen zu rekrutieren gelte.

Kirchenpflege sucht zwei neue Mitglieder

Das Wahlbüro Oberglatt ist auch für die Organisation der Erneuerungswahlen der reformierten Kirchenpflege zuständig. Da kommt es zu zwei Vakanzen. Franziska Meier und Urs Schmid haben bekannt gegeben, nicht mehr zu kandidieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.