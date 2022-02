Gastroserie – In Oberhasli trifft Schweizer Essenskultur auf asiatische Küche Das Restaurant Kornhaus in Oberhasli ist eine gemütliche Beiz mit Schweizer und asiatischen Gerichten auf der Speisekarte. Renato Cecchet

Das Thai-Curry mit Riesencrevetten ist gut gewürzt, aber nicht zu scharf. Foto: Renato Cecchet

Oberhasli gehört politisch zur Gemeinde Niederhasli. Der Ortsteil hat seinen eigenständig-dörflichen Charakter aber erhalten. Dazu gehört natürlich auch eine Beiz. Von Rümlang her kommend fährt man durch schmale Tunnel zweimal unter einem Industriegleis durch, um das Restaurant Kornfeld an der Birchstrasse zu erreichen, einmal am Ortseingang und zum zweiten Mal direkt beim Gasthaus. Parkplätze gibts gleich neben dem Restaurant.

Aromatischer Auftakt