Parlament tagt wieder – In Opfikon kehrt der Politalltag

wieder ein Nach rund vier Monaten Pause tagt am kommenden Montag das Opfiker Parlament wieder. Neben der Jahresrechnung steht auch die Wahl für das Ratspräsidium an. Alexander Lanner

Am nächsten Montag wird das Ratsbüro des Gemeinderats Opfikon zum letzten Mal in dieser Zusammensetzung die Sitzung führen (v.l.n.r.): Tanja Glanzmann (CVP, 2. Vizepräsidentin), Eric Welter (Gemeindeverein, Vizepräsident) und Peter Bührer (FDP, Ratspräsident). Foto: Manuel Navarro

Lange ist es her, seit sich die 36 Mitglieder des Opfiker Parlaments zu einer Sitzung getroffen haben. Am 2. März – also noch vor dem Lockdown – tagte der Gemeinderat zum letzten Mal. Während die beiden anderen Unterländer Parlamentsgemeinden Bülach und Kloten schon im Mai die ersten Sitzungen abhielten – wegen der Corona-Krise mit verschärften Sicherheitsmassnahmen –, hat man in Opfikon noch zugewartet.