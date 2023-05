Nicht mehr gefragte Kunst – In Opfikons neuem Stadtpark hat das «Glattrohr» keine Zukunft Kunstwerke müssen häufig weichen, wenn sich ihre Umgebung wandelt. Jüngstes Beispiel: das «Glattrohr». Sein Erschaffer erfuhr erst im Nachhinein davon. Peter Weiss

Schriftzug im Graffitistil auf der Brüstung statt bewegliche Stahlskulptur, die sich über dem Wasser träge im Wind dreht: Die Schwimmbadbrücke an der Glatt in Opfikon. Foto: Raisa Durandi

Es ist 9,50 Meter lang, 750 Kilogramm schwer und bewegt sich gemächlich: das «Glattrohr». Sein Erschaffer, der tschechisch-schweizerische Plastiker und Bildhauer Jan Dudesek, schweisste es 1983 aus massivem Rundstahl am einen Ende und leichtem Stahlrohr am anderen zusammen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Skulpturen, die damals während der Ausstellung «Zürich Land» die Grünanlagen an beiden Glattufern zierten, blieb das «Glattrohr» auch nach der Finissage in Opfikon. Die Stadt erstand es damals für rund 8000 Franken von Dudesek.