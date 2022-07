Schlammfest in Hüntwangen – In Pink durch den Dreck für Brustkrebskranke 6500 Frauen wühlten sich am Samstag beim Muddy Angel Run im Amphitheater in Hüntwangen durch den Schlamm – aus Vergnügen, aber auch für einen guten Zweck. Martina Macias

Die Frauen hatten ein Riesengaudi am Muddy Angel Run. Foto: Francisco Paco Carrascosa

Mit pinkfarbenen Kopfbändern, in pinkfarbenen T-Shirts und oftmals in rosa Plüschröcken bewältigten Teilnehmerinnen aus der ganzen Schweiz am Samstag eine matschige Rennstrecke von fünf Kilometern durch das Gelände des Hüntwanger Amphitheaters. Der Parcours nur für Frauen war gespickt mit 15 Hindernissen, die dafür sorgten, dass keine Läuferin sauber die Ziellinie erreichte – dafür mit breitem Grinsen im Gesicht. Denn beim Muddy Angel Run ging es nicht ums Gewinnen, um keine Platzierungen oder erreichte Laufzeiten, sondern darum, gemeinsam mit Freundinnen Spass zu haben, aus dem Alltag auszubrechen und mal richtig die Sau rauszulassen.