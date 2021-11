Tote einfrieren im Unterland – In Rafz entsteht ein grosser Kühlschrank für Leichen Eine Stiftung baut ein Gebäude, in welchem sich Menschen einfrieren lassen können. Der Gemeinderat wusste vom Zweck des Kellers im Vorfeld nicht im Detail Bescheid. Manuel Navarro

Hier sollen dereinst im Keller Tote in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Francisco Carrascosa

Was derzeit in Rafz an der Rüdlingerstrasse entsteht, hat einen Hauch von Science-Fiction an sich. Die Stiftung European Biostasis Foundation (EBF) baut im kleinen Dorf im Rafzerfeld für rund 3 Millionen Franken ein Hightech-Gebäude, in dessen Untergrund sich Menschen nach ihrem Tod dauerhaft einfrieren lassen können. Dies hat der «Beobachter» kürzlich publik gemacht.

Die Kunden bezeichnet man als sogenannte Kryoniker. Die Idee: Nach dem Ableben werden die Körper bei –196 Grad in flüssigem Stickstoff tiefgefroren. Sobald die Wissenschaft dann in der Zukunft weit genug fortgeschritten ist, um Tote aus diesem Zustand wiederbeleben zu können, würden die Körper wieder aufgetaut.