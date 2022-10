Forschung mit unsicherem Ausgang – In Rafz entsteht ein Lager für menschliche Organe und Körper Wie können menschliche Organe für die Organspende haltbar gemacht werden? In Rafz wird an der Grenze zur Science Fiction geforscht. Jetzt zeigte das Labor, wie. Anna Bérard

In diesem Raum sollen Organe in Behältern wie jenem hinter dem rot-weissen Band gelagert werden. Bis die Technik erfunden ist, die sie unbeschadet von minus 169 Grad wieder auftauen lässt. Ganze Körper sollen so lange im Behälter bleiben, bis man sie vielleicht eines Tages zum Leben erwecken kann. Foto: European Biostasis Foundation

Es ist der Traum vom ewigen Leben: Kryoniker lassen nach dem Tod ihren Körper mittels Kälte konservieren in der Erwartung, dass man sie irgendwann in der Zukunft wieder zum Leben erwecken und heilen kann. Die Basler Stiftung European Biostasis Foundation (EBF) will mit einem Forschungslabor in Rafz diesem Traum ein Stück näher kommen. Wobei die Forschung an menschlichen Organen im Vordergrund stehen soll. Am Sonntag hat sie der Öffentlichkeit einen Einblick gewährt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.