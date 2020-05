Gemeinde braucht mehr Platz für Schüler – In Rafz sollen rund 15 Millionen Franken in Schulraum investiert werden Gemäss Prognosen dürfte die Schülerzahl in Rafz bis 2032 um rund 20 Prozent zunehmen. Die Gemeinde hat nun vorgestellt, wie sie eine Erweiterung des Schulraums plant. Manuel Navarro

Die Schulanlage Schalmenacker-Tannewäg könnte schon in den nächsten Jahren erweitert werden. Denn die Gemeinde muss mehr Schulraum zur Verfügung stellen. Foto: Francisco Carrascosa

Derzeit drücken 506 Kinder und Jugendliche in Rafz die Schulbank. In zwölf Jahren, im Schuljahr 2032/33 dürften es über 600 sein, rund 20 Prozent mehr als heute. Mit dem Schulraum, der heute im Dorf zur Verfügung steht, wird diese Zahl nicht mehr bewältigbar sein. Das geht aus den Unterlagen hervor, welche die Gemeinde vergangene Woche zum «Projekt Schulraumplanung 2020–2032» online gestellt hat. Diese Woche wurde zudem mit einer Broschüre über das Thema informiert. Rafz plant, in den nächsten sechs Jahren zusätzlichen Schulraum zu bauen und dafür knapp 15 Millionen Franken zu investieren.