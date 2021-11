Klar angenommen – In Rafz wird das Lehrschwimmbecken saniert 4,5 Millionen Franken werden im Schulhaus Tannewäg demnächst verbaut. Benötigt werden sie für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens. In Rafz gab es ein klares Ja. Martin Liebrich

In etwa so wie auf diesem Bild aus Zürich wird es in Rafz weitergehen: Das Lehrschwimmbecken kann saniert werden. Foto: Michele Limina (Archiv)

Dieser Weg war lang. Genauer: bald einmal acht Jahre lang. Jetzt haben die Stimmberechtigten in Rafz Ja gesagt zum Baukredit, der es erlaubt, das örtliche Lehrschwimmbecken zu sanieren. 1511 Ja- standen am Ende 358 Nein-Stimmen gegenüber. Ihren Anfang nahm die Vorlage eigentlich vor fast acht Jahren, als klar wurde, dass das Lehrschwimmbecken im Schulhaus Tannewäg in Rafz saniert werden muss. Doch weil in dem bestehenden, aber sanierungsbedürftigen Becken nicht nur die Schülerinnen und Schüler aus Rafz schwimmen lernen, sondern auch jene aus Hüntwangen, Wil und Wasterkingen, zog sich der politische Prozess hin. In allen Gemeinden musste nämlich abgestimmt werden.