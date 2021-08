Weltklasse Zürich mitten in der Stadt – In rauschendem Tempo um Opernhaus und Sechseläutenplatz Es ist eine Premiere, und die Idee ist spektakulär: Weltklasse Zürich verwandelt den historischen Platz am 8. September in eine Arena – mit Rundbahn, Tribünen und Weltstars. Monica Schneider

Auf der 560 Meter langen Rundbahn um den Sechseläutenplatz findet ein 5000-m-Rennen statt, im Innern Hoch- und Weitsprung sowie Kugelstossen. Visualisierung: Astrium, Maxartechnologies

«Oper für alle» gibt es auf dem Sechseläutenplatz ab dem 11. September, und der Circus Knie stellt in diesem Jahr sein Zelt im Oktober im Herzen Zürichs auf. Vorher aber kommt es zu einer Premiere, einer Weltpremiere sogar: Weltklasse Zürich, das Leichtathletikmeeting, das in der Sportwelt seit Jahrzehnten einen besonderen Ruf geniesst, «goes downtown». Am Mittwoch, 8. September, ist es erstmals zu Gast auf dem Sechseläutenplatz und lässt die Stars dort im Hoch- und Weitsprung, im Kugelstossen und in einem 5000-m-Rennen um das Bernhard-Theater und das Opernhaus gegeneinander antreten. Wegen der geltenden Corona-Massnahmen lässt sich ein Teil der Pläne erst im kommenden Jahr verwirklichen. So jedoch präsentiert sich der Event in diesem Sommer.