Leichtathletik-Abendmeeting – In Regensdorf sollen die Einheimischen glänzen Am Samstag steigt auf der Sportanlage Wisacher das Abendmeeting des LC Regensdorf. Im Fokus stehen einmal mehr die Mittelstrecken-Rennen. Doch auch im Kugelstossen sind heuer Top-Leistungen zu erwarten. Lea Laib und Martin Knill

Urs Schönenberger führt am Abendmeeting 2021 das Feld an. Das muss der Lokalmatador des LC Regensdorf auch ein Jahr später tun – diesmal als Pacemaker über 5000 Meter. Foto: Balz Murer

Das Abendmeeting in Regensdorf bürgt seit Jahren für die besten Mittelstrecken-Läufe der Schweiz. Als einer der ersten Wettkämpfe im August steht der Anlass am Beginn der zweiten Saisonhälfte und lockt vor allem dank der Tempomacherinnen und -macher in jeder einzelnen 1500-Meter-Serie zahlreiche Aktive aus dem ganzen Land sowie aus dem angrenzenden Ausland ins Furttal. Jedes Jahr bilden denn auch die 1500-Meter-Läufe den Höhepunkt des Meetings. Am Samstag fällt der erste Startschuss über diese Distanz um 19.30 Uhr.

Während in den vergangenen Jahren häufig ausländische Starter bei den Männern Akzente setzten, stehen heuer Lokalmatadoren im Fokus. Allen voran interessiert das Abschneiden des Vize-Schweizermeisters über 1500 Meter, Silas Zurfluh. Er hat sich dem LC Regensdorf (LCR) angeschlossen und misst sich auf seiner Heimbahn unter anderem mit seinem neuen Clubkollegen Loris Pellaz. In ihrer Serie wird Robin Oester, der amtierende Landesmeister über 800 Meter, für das passende Tempo sorgen. Der in Regensdorf trainierende ETH-Student soll ihnen zu einem schnellen Rennen, im Idealfall zu einer neuen persönlichen Bestleistung, verhelfen. Den Sieg dürften die beiden Regensdorfer aber kaum unter sich allein ausmachen: Der Deutsche Jens Mergenthaler sowie Grant Grosvenor aus den USA werden dabei ein Wörtchen mitreden wollen.

Ebenfalls für ein Highlight sorgen möchte Petter Oster, die Nachwuchs-Hoffnung des Gastgeber-Vereins. Der junge Athlet hält über 1500 Meter die schnellste Zeit aller Schweizer U-16-Läufer aller Zeiten und möchte seine Bestmarke nun unter 4:00 Minuten drücken.

Jonas Raess bereitet sich auf EM-Rennen vor

Bei den Frauen ist über dieselbe Distanz Joceline Wind, die aktuelle Nummer 4 der Schweiz, am Start. Die Athletin, die bereits einige internationale Rennen absolviert hat, möchte auf dem Wisacher die 4:10-Minuten-Schallmauer angreifen. Im Kampf um den Sieg wird sie sich gegen Charlotte Mouchet, die französische Meisterin über 1500 Meter, sowie gegen die Deutsche Fabiane Meyer durchsetzen müssen. Auch in diesem Rennen wird mit Joanne Guyot eine einheimische Athletin für den LC Regensdorf am Start stehen. Sie möchte zum ersten Mal unter 4:20 Minuten laufen und auf ihrer Trainingsbahn ein gutes Rennen zeigen.

Mit Sebastian Frey aus Wien, Luca Noti aus Bern und Morgan Le Guen aus Genf möchte ein Trio zum krönenden Abschluss des Regensdorfer Abendmeetings für ein sehr schnelles 5000-Meter-Rennen und persönliche Bestleistungen sorgen. Mit Tom Elmer als hochkarätigem Tempomacher peilen sie eine Zeit von 13:30 Minuten an. Das grosse Aushängeschild des LC Regensdorf, Olympia-Teilnehmer Jonas Raess, ist dagegen nicht am Start. Nach seiner überstandenen Verletzung bereitet er sich für seinen Einsatz über 5000 Meter am kommenden Dienstag an der EM in München vor. Von den Topcracks des LCR ebenfalls nicht zum Rennen antreten wird Urs Schönenberger. Der Vize-Schweizermeister über 5000 Meter hat bereits den Aufbau für die bevorstehende Crosslauf-Saison begonnen, stellt sich aber als Pacemaker zur Verfügung. LCR-Top-Hürdenläuferin Karin Disch, U-23-EM Teilnehmerin von 2019, musste dagegen aus gesundheitlichen Gründen die Wettkampfsaison frühzeitig abbrechen.

Michelle Gröbli ist schnell unterwegs

Über 400 Meter geht mit Michelle Gröbli eine weitere Top-Athletin des LC Regensdorf an den Start. Sie zeigte im Laufe des Sommers bereits einige Glanzleistungen und machte mit Zeiten von 53,89 Sekunden über 400 Meter sowie 24,19 über die halbe Bahnrunde auf sich aufmerksam. Die U-23-Athletin bekommt am Samstag mit Julia Niederberger und Michelle Liem starke Konkurrenz von der LA Nidwalden.

Schweizer Kugelstoss-Elite startet in der Lauf-Hochburg Infos einblenden Neben den gut besetzten Laufdisziplinen versprechen am diesjährigen Abendmeeting in Regensdorf auch die Wettkämpfe in den Wurfdisziplinen Spitzenleistungen. Denn Miryam Mazenauer und Stefan Wieland sind auf dem Wisacher die aktuelle Schweizermeisterin und der amtierende Schweizermeister im Kugelstossen am Start. Der Berner Wieland wird vom Vize-Schweizermeister Jephté Vogel (FSG Alle) herausgefordert. Auch im Diskus wird mit Gregori Ott von der LAS Old Boys Basel ein Spitzen-Crack mit von der Partie sein. Der Basler nimmt in der aktuellen Schweizer Saison-Bestenliste die Position 2 ein. Wie weit sie alle stossen und werfen, wird am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr auf dem Wisacher zu sehen sein. (ll/mk)

