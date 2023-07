Schüsse aus dem Auto – In Riehen wurde ein Mann auf offener Strasse angeschossen Ein 57-jähriger Mann ist in Riehen durch mehrere Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto verletzt worden. Die Täter sind auf der Flucht. Sebastian Schanzer

Die Polizei fahndet nach einem Auto mit französischem Kennzeichen. Foto: Keystone/Alessandro Della Valle

In Riehen wurde am Donnerstagmorgen ein 57-jähriger Mann angeschossen. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, stand der Mann im Hohlweg bei seinem parkierten Personenwagen, als aus einem vorbeifahrenden älteren Auto mit französischen Kontrollschildern mit einer Schusswaffe geschossen wurde. Im Auto befanden sich drei Insassen, welche Hygienemasken trugen.

Der Mann wurde dabei mehrmals getroffen und musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Trotz einer grösseren Fahndung konnten sie bis anhin nicht festgenommen werden, so die Staatsanwaltschaft.

Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese sucht nun nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft (061 267 71 11) oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Einige Stunden zuvor ist es auch in der Baselbieter Gemeinde Gelterkinden zur Abgabe von mehreren Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus gekommen. Dort wurde niemand verletzt. Auch die Hintergründe dieser Tat sind unklar. Ob die Täterschaft der Schussabgaben in Gelterkinden identisch ist mit jener in Riehen, werde im Rahmen der Ermittlungen geprüft, heisst es bei der Basler Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

