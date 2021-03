Für warme Klassenzimmer – In Rümlang startet der Bau der Holzschnitzelheizanlage Die Lindauer Baumgartner und Sohn AG begann diese Woche an der Ifangstrasse mit dem Bau der neuen Heizzentrale.

In der neuen Holzschnitzelheizanlage wird dereinst Rümlanger Holz verwertet. Archivfoto: Balz Murer

Die Baumgartner und Sohn AG aus Lindau plant den Bau und Betrieb einer Holzheizzentrale, die – so die einstige Vision – dereinst bis zu 2000 Wohneinheiten versorgen könnte. Projektleiter Marco Baumgartner spricht nun gegenüber dem «Rümlanger» gar von 3000 Wohnungen, wenn die Anlage in einer zweiten und dritten Etappe weiter ausgebaut würde. Am Dienstag fand der Spatenstich für das Projekt statt. Geplant ist, dass schon im September die erste Wärme geliefert werden kann.

Fest steht schon jetzt, dass das verbrauchte Holz aus dem hiesigen Wald stammen wird. Dadurch, dass das Brennholz vorwiegend aus dem Rümlanger Wald stammen soll, würden 95 Prozent der Wertschöpfung in der Region und der Schweiz bleiben. «Gemäss dem Energieplan der Gemeinde sollen erneuerbare Energien gefördert werden. Deshalb ist das Projekt für Rümlang ein Gewinn, und wir hoffen, dass sich viele Bezüger dem Verbund anschliessen», so Gemeinderätin und Hochbauvorsteherin Michaela Oberli.

Weitere Bezüger gesucht

Zwei grössere Bezüger des Rümlanger Holzkraftwerks sind bereits bekannt. Die Primarschule Rümelbach hat an der Gemeindeversammlung im September den Bau einer Holzschnitzelheizung absegnen lassen, um künftig Wärme aus der neuen Anlage zu beziehen. Sie argumentierte, dass eine solche Heizung nebst geringem Platzbedarf und geringen Unterhaltskosten zuverlässig und CO₂-neutral Wärme liefern würde. Der zweite Abnehmer – an derselben Gemeindeversammlung festgelegt – wird erst noch gebaut: das Mehrgenerationenprojekt Haus Rümelbach. Mit weiteren möglichen Bezügerinnen und Bezügern sei man im Gespräch.

red