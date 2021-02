Operation Corona-Impfstoff – In Schlieren lagert der Stoff, der die Pandemie beenden soll Von der Kantonsapotheke in Schlieren aus wird der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech im ganzen Kanton verteilt. Ein Blick hinter die Kulissen. Danja Sieber

Heikle Fracht: Eine Mitarbeiterin der Kantonsapotheke bereitet den Versand der Impfdosen von Pfizer/Biontech vor. Foto: Severin Bigler

Morgens kurz vor 7 Uhr scheint Schlieren noch zu schlafen. Vor dem weissen Kubus im Industriequartier herrscht Ruhe. Einzig das Prasseln der Regentropfen hallt durch die Dunkelheit. In wenigen Stunden wird hier ein Transporter vorfahren und Dutzende in Kühlboxen verpackte Fläschchen einladen. Sie enthalten einen hochsensiblen und derzeit heiss begehrten Stoff, der das Ende der Corona-Pandemie besiegeln soll.

An der Front des weiss getäfelten Hauses prangt, in schwarzen Lettern geschrieben, der Name Kantonsapotheke. Hier drin lagern die Impfdosen der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech für den gesamten Kanton Zürich. Die Kantonsapotheke erhält die Dosen von der Armeeapotheke des Bundes. Diese wiederum beschafft sie direkt bei den Herstellern. Von Schlieren aus wird der Impfstoff dann an die verschiedenen Institutionen verteilt. Von Spitälern, Arztpraxen bis hin zu Heimen: Über 400 Einrichtungen wurden bisher beliefert.