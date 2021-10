Nachruf auf Jakob Weisskopf – In seinem Tagebuch blieb keine Linie leer Jakob Weisskopf winkte eine Karriere als Profischiedsrichter in Brasilien. Besonders stolz war er aber auf seine Schrift, mit der er sein Leben festhielt. Stefan Busz

Einmal wurde Jakob Weisskopf mit Schauspieler Michel Piccoli verwechselt: Er war ein gewinnender Mann. Foto: Ela Çelik

Ein Eintrag in seiner Agenda lautet: «Schwimmen. Ruhen. Rüeblitorte backen.» Jakob Weisskopf schrieb alles auf, was er tat. Am Ende des Jahres heftete er das Tagebuch in einen Ordner, zusammen mit anderen Dokumenten. «Er führte ein sehr strukturiertes Leben», sagen seine Kinder, Esther und Peter Weisskopf.

Es war auch ein erfülltes Leben. Keine Linie im Tagebuch, so sehen wir, ist leer. Diese Blätter aus einem Leben liegen beim Gespräch mit den Kindern über ihren Vater auf dem Tisch: die Fotoalben, die Agenden, die Ordner, die Weihnachtsbriefe, der Geburtstagskalender. Auch eine Ergebnistabelle eines Minigolfturniers ist dabei, Jakob Weisskopf rangiert da auf Platz drei. «Er war ein sehr guter Minigolfer, er wollte aber nicht immer gewinnen», sagt die Tochter. Man muss nicht immer ganz zuoberst stehen, um alles zu erreichen.