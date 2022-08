Gastro-Serie – In Sünikon speist man im Kellergewölbe oder im bäumigen Garten In der Wirtschaft zum Gwölb gibt es gutbürgerliche Küche in schöner Atmosphäre – drinnen wie draussen. Renato Cecchet

Das Cordon bleu wird in der Wirtschaft zum Gwölb in Kugelform serviert. Foto: Renato Cecchet

Zwei ehemalige Kellerräume mit Sichtsteinen und gewölbter Decke - dieses pittoreske Ambiente verleiht der Wirtschaft zum Gwölb ihren Namen. Doch an diesem schönen Sommerabend gelüstet uns mehr nach dem schönen Garten mit Schatten spendenden Bäumen als nach einem gruftigen Keller. Wir setzen uns an einen Vierertisch. Das Restaurant liegt an der Hauptstrasse, die von Dielsdorf Richtung Niederweningen führt. Parkplätze gibt es gleich vor dem Haus.