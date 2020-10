Reisetipp für Griechenland – In Thessaloniki sind Götter und Geniesser daheim In der griechischen Stadt steckt in jedem Bissen ein Stück Geschichte. Denn in Makedonien prallten die Kulturen aufeinander, daran konnten auch die Götter auf dem Olymp nichts ändern. Gabriele Spiller

«Sitz der Götter»: Das Olymp-Massiv ist rund 90 Kilometer von Thessaloniki entfernt. Foto: PD

Mit den allgegenwärtigen Corona-Konsequenzen im Hinterkopf ist man fast erschreckt: Zwar toben das Leben und der Verkehr in der quirligen Metropole Thessaloniki, doch die schönen privat geführten Boutiquen in der Einkaufsstrasse Tsimiski sind geschlossen. Hat Covid-19 die Betreiber finanziell ruiniert? Die Schaufenster sind zwar noch reich dekoriert, aber die Lichter aus.

Zum Glück stellt sich heraus, dass die kleineren Geschäfte jeweils am Montag und Mittwoch einen Ruhenachmittag haben. Vielleicht sitzt die Chefin sogar gerade mit einer Freundin in einem der Cafés an der Seepromenade und nippt an einem eiskalten Café frappé, der hier erfunden wurde.