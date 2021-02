Massnahmen gegen Fluglärm – In Unterländer Schlafzimmern wird es leiser Bei 150 Häusern in der Flughafenregion sollen dieses Jahr in den Schlafzimmern Fenstermotoren und Schalldämmlüftungen eingebaut werden, um die Bewohner vor nächtlichem Fluglärm zu schützen. Flavio Zwahlen

Eine Swiss-Maschine beim Landeanflug auf die Piste 28 des Flughafens in Kloten. Foto: Heinz Diener

Ein Leben ohne Fluglärm war für die Unterländer Bevölkerung gar nicht vorstellbar. Dann ist Corona gekommen und hat gezeigt, wie ungewohnt leise es in der Region sein kann. Doch früher oder später wollen wir alle wieder in die Ferien reisen, wodurch die Lärmbelastung durch den Flugverkehr wieder zunehmen wird. Für die davon am stärksten betroffenen Liegenschaften hat die Flughafen Zürich AG Lösungen parat. So wurde unter anderem ein Schallschutzprogramm erstellt, welches bezweckt, dass die Bevölkerung in der Flughafenregion vor übermässigem Lärm geschützt wird.