Bitte Lächeln, das Virus geht um: In Schweden hat die Regierung keine besonderen Massnahmen gegen die Corona-Pandemie angeordnet. Mit dieser Strategie steht das skandinavische Land allein da. (Stockholm im März 2020). Foto: Jessica Gow (AP)

«Es sieht im Moment sehr, sehr gut aus.» Es ist erst drei Wochen her, seit dies Marcel Salathé, der bekannteste Schweizer Epidemiologe, zur SonntagsZeitung sagte. Ausgerechnet er, der immer gewarnt hatte und immer wieder nach strengeren Massnahmen rief, war auf einmal optimistisch. Und die Zahlen schienen ihm recht zu geben. Tatsächlich steckten sich in der Schweiz wieder weniger Leute an. Doch es sollte ein kurzes Septembertief bleiben. In der letzten Woche explodierten die Zahlen geradezu.