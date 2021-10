Hindernisfreier Zugang – In Wallisellen werden fünf Bushaltestellen behindertengerecht Das Gesamtprojekt des kantonalen Tiefbauamtes und der Gemeinde Wallisellen soll rund 2,34 Millionen Franken kosten. Astrit Abazi

Die geplanten Wartehallen sind bereits ausgesteckt. Foto: Balz Murer

Gleich fünf Bushaltestellen an der Alten Winterthurerstrasse will das kantonale Tiefbauamt hindernisfrei machen. Die Haltestellen Gemeindehaus, Hallenbad, Alterszentrum, Lindenplatz sowie Bützacker werden für insgesamt rund 2,34 Millionen Franken umgebaut, Wallisellen beteiligt sich mit rund 780’000 Franken. Um das Ein- und Aussteigen für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern, werden die Haltekanten erhöht. Die Gemeinde selbst will an den fünf Haltestellen zusätzlich Wartehallen mit Unterstand und Sitzbänken bauen. Ein genauer Zeitplan liegt noch nicht vor, gemäss Tiefbauamt sollen die Arbeiten aber zwischen 2022 und 2026 umgesetzt werden.