Was bleibt einem im Lockdown? Zum Beispiel das Spazieren oder das Spazieren – oder als Abwechslung das Spazieren. Auch ich nutze meine Mittagspause neuerdings regelmässig für einen Rundgang in der näheren Umgebung – in der Hoffnung, damit einem erneuten Bürostuhl-Hexenschuss vorzubeugen. Jüngst führte mich eine dieser therapeutischen Runden an einer Kinderkrippe vorbei. Die Neugierde – wohl eine unheilbare Berufskrankheit – liess mich durchs Fenster ins Innere spähen. Ich entdeckte viel Holz und noch mehr pädagogisch wertvolles Spielzeug. Und da gab es auch noch diesen kunstvoll an die Wand gemalten Vers:

«Azelle, Bölle schele, d Chatz gaht uf Walliselle, chunnt sie wieder hei, hät sie gsundi Bei.»

Müssten da nicht noch ganz viele andere Sprüchli und Versli pädagogisch geradegebogen werden?

Hmmm, irgendwie hatte ich das doch anders in Erinnerung? Als ich jung war, kehrte das Büsi mit «chrumme Bei» aus Wallisellen zurück. Aber vermutlich ist das heute pädagogisch verwerflich. Wer sich bewegt, soll gefälligst fit werden und nicht irgendwelche krummen Glieder davontragen. Das müssen schon die Windelpopos lernen. So weit, so gesund, aber müssten da nicht noch ganz viele andere Versli und Sprüchli pädagogisch geradegebogen werden?

Man denke an das «wissi Geissli, das det änä am Bergli» steht. Fühlen sich da nicht alle «Geissli of colour» aufs Schlimmste diskriminiert? Oder die «Schnäggli»? Obwohl sie lediglich gesundes und vitaminreiches Grünfutter essen, können die armen Kreaturen nur kriechen. Sollte es da nicht viel eher heissen «hüpft es Schnäggli s Bergli uf, joggt äne wieder abä, mit ganz viel Schnuuf»? Ganz zu schweigen vom «Hoppe, hoppe, Reiter….». Das geht ja gar nicht. Sie ahnen, weshalb? Genau: Der männliche Kavallerist strauchelt ja voll in den Gender-Wassergraben. Ein «Hoppe, hoppe, Reiter*(Pause)in» wäre das Mindeste. Liebe Krippen-Innengestalter*(Pause)innen: Es gibt noch viel zu tun. Ich werde die Sache auf meinen Laufrunden im Auge behalten. Wenn dabei gleichzeitig mein krummer Rücken gesund wird: umso besser.

