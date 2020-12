Niederglatt/Glattfelden – In weiteren Alterszentren kam es zu Corona-Todesfällen Nach zwei traurigen Wochen im Rafzer Altersheim Peteracker wütete das Coronavirus auch im Eichi in Niederglatt und im Glattfelder Eichhölzli. Sharon Saameli

Altersheime sind durch das Coronavirus besonders gefährdet. Symbolfoto: Adrian Moser

Vor eineinhalb Wochen hatte das Alters- und Pflegeheim Eichhölzli in Glattfelden erstmals zwei Corona-Fälle verzeichnet. Dabei blieb es nicht: Wie die Gemeinde meldet, sind in einer darauffolgenden Gesamtuntersuchung weitere acht Bewohnerinnen und Bewohner sowie drei Mitarbeitende positiv getestet worden. Vor diesem Hintergrund hat die Heimleitung entschieden, die vorbereitete Isolierstation per sofort in Betrieb zu nehmen. Sämtliche Infizierten wurden in diesen abgeschlossenen Bereich im Erdgeschoss verlegt und werden seither vom Personal unter Einhaltung strenger Schutzmassnahmen betreut.