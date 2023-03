Kleinste Schokomanufaktur der Schweiz – In Winkel bekommen sogar Ungeübte einen hübschen Hasen hin Patrick Schenkel leitet Kurse zum Giessen von Osterhasen. Das Resultat freut Auge, Selbstbewusstsein und vielleicht irgendwann auch den Gaumen.

Daniela Schenker

Mit ihrer hübschen Verpackung bräuchte sich Laura in keiner Confiserie-Vitrine zu verstecken. Foto: Sabine Rock

Laura thront auf unserem Küchenregal. Wehe, es vergreift sich wer an der süssen Hasendame. Laura ist zum Bestaunen da, quasi als erstes eigenes Schokoladenprodukt des Hauses. Entstanden ist die Langohrige aber nicht in der heimischen Küche. Dafür fehlt es dort gleichermassen an Material und Wissen.