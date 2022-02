Wahlen Gemeinderat – In Winkel erhalten die Bürgerlichen Konkurrenz von einer SP-Frau Sechs Personen, darunter zwei neue, möchten in den fünfköpfigen Gemeinderat von Winkel. Ein Sitz wird jedoch erstmals über die Wahl ins Schulpflegepräsidium vergeben. Daniela Schenker

Die Winklerinnen und Winkler entscheiden am 27. März, wer die Bevölkerung im Gemeinderat vertreten darf. Foto: PD

In Winkel treten alle vier bisherigen SVP-Gemeinderäte erneut an: Dominik Bänninger, Mariano De Palatis, Reto Huber und Marcel Nötzli. Letzterer bewirbt sich erneut als Einziger fürs Gemeindepräsidium. Überdies haben mit Hans Oury (FPD) und Lejla Salihu (SP) zwei Neue ihr Interesse angemeldet. Einer der fünf Sitze wird wegen der Einheitsgemeinde erstmals über die Wahl des Primarschulpflegepräsidiums vergeben. Einzige Kandidierende für dieses Amt ist Claudia Morganti (FDP). Bleiben also noch vier Sitze für die sechs Bewerbungen. Die Kandidierenden haben dem ZU folgende drei Fragen: