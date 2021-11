Neubauprojekt mit Eigentum – In Winkel gibt es bald 52 neue Wohnungen Eigentum im steuergünstigen Winkel ist begehrt. Nun sind neue 52 Eigentumswohnungen geplant. Daniela Schenker

Die Überbauung Blickwinkel besteht aus sieben Häusern mit insgesamt 52 Wohnungen. Foto: PD

3,6 Millionen Franken für ein neues Einfamilienhaus in Winkel? Was vor ein paar Jahren undenkbar schien, ist heute Realität. Vier Neubauobjekte in dieser Preisklasse fanden in der Flughafengemeinde jüngst eine Käuferschaft. Winkel ist als Wohngemeinde begehrt – auch ohne Bahnhof und Seesicht. Mit ein Grund: der ausserordentlich tiefe Steuerfuss. Mit 76 Prozent liegt Winkel auf Platz drei im Kanton Zürich. Das durchschnittliche steuerbare Einkommen lag 2017 bei 97’000 Franken und damit 26’000 Franken über dem kantonalen Durchschnitt. 2020 betrug die Leerwohnungsziffer in der Gemeinde Winkel lediglich 0,6 Prozent.