Steuern 2023 – In Winkel liegt der Steuerfuss bei 76, in Bachs bei 128 Prozent Der höchste Unterländer Steuersatz steigt weiter an. Und Neerach liet in Sachen Steuerparadies plötzlich auf Rang zwei. Das sind die Steuerfüsse 2023. Florian Schaer

Weil die Oberstufenschulgemeinde Stadel den Steuerfuss um einen Prozentpunkt erhöht, muss Neerach den Spitzenplatz in Sachen tiefer Steuerfuss Winkel überlassen. Foto: Archiv (Reto Oeschger)

931 Millionen Franken. So viel hat das Unterland 2021 netto an Gemeinde- und Schulgemeindesteuern bezogen; die Grundstückgewinnsteuern ausgenommen. Seit 2012 stieg diese Summe im Schnitt jedes Jahr um 1,1 Prozent an. Zwar erlebte die Kurve im ersten Corona-Jahr einen Knick – 2021 hatte sich das Ganze aber wieder mehr als erholt. Wenn die Abschlusszahlen für 2022 vorliegen, ist es gut möglich, dass alle Gemeinden zusammen die Marke von einer Milliarde Franken geknackt haben werden.