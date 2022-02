Unveröffentlichter Plan für mehr Hochhäuser – In Zürich könnten Wolkenkratzer künftig 250 Meter in den Himmel ragen Die Stadt möchte in vielen Quartieren deutlich höhere Häuser erlauben. Eine Arbeitsgruppe von Planerinnen und Architekten wehrt sich gegen den «Hochhaus-Hype». Beat Metzler

Eine Bereicherung des Stadtbildes oder dessen Verschandlung? Der 80 Meter hohe Andreasturm beim Bahnhof Oerlikon. Foto: Dominique Meienberg

Zürichs Skyline hat sich in den letzten 20 Jahren ein wenig Richtung Hongkong verschoben. Neue Türme prägen die Stadtsilhouette. Und das könnte erst der Anfang sein. Künftig soll die Stadt auch an weiteren Orten Höhe gewinnen. So zumindest will es der bisher unveröffentlichte Schlussbericht zur «Aktualisierung der Hochhausrichtlinien», der dieser Redaktion vorliegt.