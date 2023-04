Bevölkerungsrekord in der Stadt – In Zürich leben so viele Menschen wie noch nie Nun hat Zürich die demografische Höchstmarke von 1963 geknackt – knapp. Derzeit zählt Zürich 445’323 Einwohnerinnen und Einwohner.

Bevölkerungsrekord – und der Andrang in Zürich wird noch grösser: Bis 2040 dürften in der Stadt bis 500’000 Personen und mehr wohnen. Foto: Urs Jaudas

In der Stadt Zürich wohnen derzeit 445'323 Personen. Damit wurde der alte Rekordwert vom Juli 1963 geknackt – um zwei Personen.

Der neue Rekord wurde am Donnerstag, 20 April, erreicht, wie Statistik Stadt Zürich am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt Zürich hatte bis 1963 kontinuierlich zugenommen, sie sank in den darauffolgenden 30 Jahren dann aber wieder auf unter 360'000. Seither lassen sich wieder mehr Menschen in der Stadt nieder.

Statistik Stadt Zürich geht von einem weiteren Wachstum aus. Im Jahr 2040 dürften gemäss verschiedenen Bevölkerungsszenarien vom vergangenen Juli zwischen rund 480'000 und 540'000 Personen in Zürich wohnen.

ema/SDA

