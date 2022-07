Duzis mit dem Chef – In Züricher Spitälern sagen sich jetzt alle Du Der Direktor des Kinderspitals führt das Du als Umgangsform ein: von der Putzkraft bis zum Chefarzt. Was dort etwas ganz Neues ist, ist in den meisten anderen Zürcher Unternehmen längst normal. Lorenzo Petrò Susanne Anderegg

Die Abstimmung im Intranet des Kinderspitals ist eindeutig ausgefallen: 92 Prozent der Mitarbeitenden wollen alle ihre Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen künftig mit Du ansprechen. Zwei Drittel, so hatte es Direktor Georg Schäppi angesagt, hätten gereicht, um der Du-Kultur im Unternehmen zum Durchbruch zu verhelfen. Du-Kultur heisst für Schäppi, dass sich die Mitarbeitenden über alle Berufsgruppen und Hierarchien hinweg «in der Regel» duzen. Der Kispi-Chef, per sofort für alle einfach Georg, verspricht sich dadurch eine offenere und zugänglichere Unternehmenskultur – und den Abbau von Hierarchien. Weit über die Hälfte des Personals hatte an der Umfrage teilgenommen, über die CH-Media zuerst berichtete.