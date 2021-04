Spatenstich Rietbach Center im Juni geplant – In zwei Jahren hat Bachenbülach ein Hotel

Zwar mit Verzögerung, aber das Rietbach Center zwischen Parkallee und Coop in Bachenbülach kommt. Der Spatenstich ist in rund zwei Monaten geplant. Trotz Corona halten die Betreiber auch an den Hotelplänen fest.