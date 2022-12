Grenzkonflikt – Indien und China duellieren sich im Himalaja Die beiden Giganten in Asien rüsten auf. Weshalb die Spannungen zwischen Delhi und Peking eskalieren könnten. David Pfeifer aus Bangkok

Vor dem G-20-Treffen schien sich der diplomatische Austauch zu verbessern, jetzt kommt es wieder zu Zusammenstössen: der indische Premier Narendra Modi und Chinas Präsident Xi Jinping. Foto: Manish Swarup (AP)

Die Scharmützel zwischen den Grossmächten China und Indien, die weit oben in der Abgeschiedenheit des Himalaja ausgetragen werden, sind einer der übersehenen Konflikte der Welt. Erst vor wenigen Tagen kam es wieder zu Auseinandersetzungen an der «Line of Actual Control» (LAC) zwischen Patrouillen beider Länder, im nordöstlichen indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh, oberhalb von Assam – im Westen vor allem bekannt wegen des Tees. «Die Gefahr eines Konflikts mit China an der LAC wächst», schrieb die «Hindustan Times». Indien hat nun mehr Soldaten denn je an diese Grenze gesendet.