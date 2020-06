Bassersdorf streamt Informationsanlass – Infoabend im Internet – gut umgesetzt, wenn auch nicht ganz perfekt Die Gemeinde Bassersdorf hat einen Informationsanlass zur neuen Gemeindeordnung interaktiv im Internet umgesetzt. Das hat – trotz technischer Anlaufschwierigkeiten – gut funktioniert. Manuel Navarro

Einen Preis für Design und Optik hätte der Livestream des Informationsabends nicht gewonnen, aber er funktionierte. Screenshot: Youtube Livestream der Gemeinde Bassersdorf

Der Gemeinderat von Bassersdorf stand vor einer Herausforderung. Es galt, die neue Gemeindeordnung, die sich derzeit in der Vernehmlassung befindet, an einem Informationsabend der Bevölkerung vorzustellen. Aufgrund der Corona-Krise war an einen «normalen» Infoabend aber nicht zu denken. Entsprechend hat sich die Gemeinde dazu entschieden, den Anlass live im Internet zu streamen. Die Bassersdorferinnen und Bassersdorfer sollten ihre Fragen per E-Mail stellen können.