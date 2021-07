Verkehrskonzept Bülach-Guss – Information über Beschränkung der Autofahrten war mangelhaft Höchstens 660 Autofahrten dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner des Guss-Areals täglich unternehmen. Davon wussten aber viele vor dem Einzug nichts. Andrea Söldi

Die Anzahl Fahrten im Neubauquartier Guss übersteigt das Kontingent wahrscheinlich schon heute – trotz Homeoffice-Zeiten. Foto: Sibylle Meier

Unser letzter Artikel zu den Verkehrseinschränkungen im Bülacher Guss-Areal hat hohe Wellen geschlagen. In der Kommentarspalte wurde lebhaft und kontrovers diskutiert, wie sinnvoll und zielführend solche Vorgaben sind und ob sie überhaupt zulässig seien. Gemäss Mobilitätskonzept stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern des Neubauquartiers im Durchschnitt höchstens 660 Autofahrten pro Tag zu (siehe Infobox). Einige schrieben in den Kommentaren auch, die Bewohner hätten ja gewusst, worauf sie sich einlassen. Doch wie sich nun zeigt, war die Kommunikation im Vorfeld mangelhaft. Die damals zuständige Vermietungsfirma Privera setzte zwar bei der Vermarktung auf extravagante Strategien wie etwa eine virtuelle Achterbahnfahrt durchs Quartier und Influencerinnen, die sich in den Wohnungen in Szene setzten. Doch dabei scheinen einige Details vergessen gegangen zu sein, welche die Bewohnerinnen im Alltag betreffen.