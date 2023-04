Veranstaltung in Bülach – Informationen zu Schule und Bauen Am 10. Mai informiert die Stadt Bülach ab 19 Uhr in der Stadthalle über diverse Infrastrukturprojekte.

An der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023 können die Stimmberechtigten über den Baukredit von 49 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Allmend abstimmen. Stadträtin Rosa Pfister-Kempf stellt das Bauprojekt zusammen mit Verantwortlichen der Abteilung Bildung und den Fachplanern und Architekten am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr in der Stadthalle vor. Im zweiten Teil der Veranstaltung informieren die Verantwortlichen zum aktuellen Stand weiterer Schulraumprojekte: Ersatzneubau Schülergartenweg und Schulhaus Guss.

red

